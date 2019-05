E' tempo di rinnovi in casa Napoli. Anche Nikola Maksimovic ha dimostrato di poter far parte di questa rosa dopo le possibilità concessegli da Carlo Ancelotti. Il difensore serbo, con contratto in scadenza 2021, sta trattando il rinnovo con il Napoli. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, i suoi legali sono a Napoli per parlare con Giuntoli.