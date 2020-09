Gazzetta - Quattro azzurri fuori dai progetti, il Napoli e Gattuso gli hanno comunicato che si alleneranno a parte a Castel Volturno

Calciomercato Napoli - In casa Napoli da qualche giorno si è deciso di fare una scelta precisa a Castel Volturno. Alcuni giocatori che non rientrato più nei piani societari continueranno ad allenarsi, ma a parte come racconta La Gazzetta dello Sport:

"Il club e l’allenatore hanno comunicato la loro scelta a Llorente, Milik, Machach e Ounas. Il Napoli sta assicurando ai suoi quattro tesserati il massimo della professionalità, non pare che ci siano iniziative sindacali intraprese da qualcuno di questi. La speranza per loro è di poter trovare al più presto un altro club: per adesso al mattino alle 9.30 i quattro si presentano a Castel Volturno per iniziare alle 10 il loro allenamento. Alla fine mentre fanno la doccia incrociano gli altri compagni che arrivano al centro sportivo per la seduta di gruppo"