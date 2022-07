Napoli Primavera, grande colpo dal Milan: arriva il classe 2003 Nosa Obaretin, ruolo e caratteristiche

Calciomercato Napoli - Come anticipato dal GiovaniliNapoli e confermato da Napoli Report, il club di Aurelio De Laurentiis ha piazzato un colpo di prospettiva. Il Napoli ha preso il giovanissimo difensore classe 2003 Nosa Obaretin dal Milan.

Chi è Nosa Obaretin?

Il Napoli Primavera ha chiuso il colpo Nosa Obaretin dal Milan. Si tratta di un difensore centrale classe 2003 italiano che la scorsa stagione ha giocato 26 partite con le giovanili del Milan. A 18 anni è già considerato uno dei giocatori da tenere d'occhio di prospettiva ed è già strutturato fisicamente (alto 1,89 m).

Ruolo Nosa Obaretin: le sue parole

Queste le parole di Nosa Obaretin a Milan Tv sul suo ruolo:

"Durante l’anno ho fatto più ruoli, il centrale in una difesa a quattro e il terzo in una difesa a tre, mi piace tantissimo fare il terzino ma penso che mi si addice di più il ruolo di difensore centrale. Non è facile per le linee a tre essendo il primo anno buttati lì, tra virgolette. Ovviamente c’è grande fiducia da parte del mister e dello staff e noi ci alleniamo ogni giorno per essere sempre disponibili".