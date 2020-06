Napoli-Osimhen, Sportitalia: il giocatore ha espresso il suo gradimento per la piazza azzurra, sfuma Belotti

Ultimissime mercato Napoli - Il mercato continua ad imperversare, con i vari dirigenti alla ricerca dei colpi da piazzare nella prossima sessione. Anche il Napoli ha intenzione di farsi trovare pronto ed in cima alla sua lista dei desideri c'è Victor Osimhen, talento nigeriano attualmente in forza al Lille, club con il quale la dirigenza azzurro ha un ottimo rapporto. Ebbene, stando a quanto riportato anche da Sportitalia, la punta avrebbe espresso il suo gradimento per la piazza partenopea. Da depennare, invece, dalla lista di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, il nome di Andrea Belotti che difficilmente lascerà il Torino nella prossima stagione.

Napoli su Osimhen