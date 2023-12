ULTIM'ORA - Sky: Rinnovo Osimhen-Napoli, è fatta! Accordi per iscritto, le cifre della clausola

Victor Osimhen rinnoverà con il Napoli calcio fino al 2026. Come riportato dai colleghi di Sky Sport con Gianluca Di Marzio, è fatta quindi per il prolungamento del contratto del giocatore: Aurelio De Laurentiis e Calenda, agente del giocatore, hanno sistemato gli ultimi dettagli. Un importante accordo in chiave calciomercato per entrambe le parti.

Rinnovo Osimhen Napoli

Calciomercato Napoli, rinnovo Osimhen: formalizzato l'accordo

Sono stati formalizzati per iscritto gli accordi verbali dei giorni scorsi e accettate le ultime condizioni. Ci sarà quindi la firma del giocatore il cui contratto originario scadeva nel 2025. Prolugamento, dunque, di una stagione. Nel rinnovo di Oshimen è compresa una clausola tra i 120 e 130 milioni netti per il club che avessero intenzione di acquistarlo.