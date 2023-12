ULTIM'ORA SKY - Rinnovo Osimhen, oggi nuovo summit ADL-agente: intesa vicina! Definita clausola record, il nuovo ingaggio

Calciomercato Napoli, clamorosa svolta per il rinnovo del bomber nigeriano Victor Osimhen con la SSC Napoli. Ci sono aggiornamenti importanti che arrivano dalla redazione di Sky Sport con l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

Victor Osimhen e il Napoli sono ad un passo dal rinnovo di contratto secondo i colleghi di Sky Sport:

Giornata importantissima in casa Napoli per il rinnovo di Victor Osimhen: oggi, infatti, c'è stato un incontro nel pomeriggio tra il presidente De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Roberto Calenda, agente dell'attaccante nigeriano.

Si è parlato, ovviamente, del rinnovo contrattuale fino al 2026 (un anno in più della scadenza attuale a giugno 2025). Si è trattato del primo vero faccia a faccia dopo l'estate e dopo le recenti parole di De Laurentiis, che aveva addirittura annunciato di "essere alla firma" per il prolungamento.

Sono state affrontate nuovamente le condizioni per rinnovare: ci sarebbe un aumento importante a livello di stipendio per Osimhen e verrebbe inserita una clausola tra i 130 e i 140 milioni di euro netti. L'incontro è stato costruttivo. C'è volontà, e anche necessità da parte del Napoli, vista la scadenza vicina, di venire incontro alle richieste del giocatore e del suo agente.

A sua volta Osimhen, insieme al suo agente Calenda, vuole serenamente tendere la mano al Napoli, senza approfittare della situazione e provare a partire nella prossima estate a condizioni decisamente più favorevoli con un solo anno di contratto. Le parti si riaggiorneranno a brevissimo, forse già domani, per poter arrivare a formalizzare, se i dialoghi proseguiranno in maniera positiva, in tempi ragionevolmente rapidi.

Per Osimhen sarà un rinnovo che gli permetterà di guadagnare da subito ben più dei 4.5 milioni di euro attuali: un ingaggio in linea con gli attaccanti europei del suo valore. Al Napoli, invece, il vantaggio di poter avere una forza contrattuale diversa per trattare le offerte che inevitabilmente riceverà nell'estate 2024. Con una clausola da quasi 140 milioni, una via d'uscita per il giocatore, ma anche una possibile cifra record che entrerebbe nelle casse del club azzurro.