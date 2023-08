Svolta Osimhen: stamattina firmerà il nuovo contratto con il Napoli! Pronto l'annuncio | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Fumata bianca in arrivo nelle prossime ore per il rinnovo di Victor Osimhen. Nella giornata di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva dichiarato a Sky che l'attaccante ha ancora altri due anni di contratto facendo intendere a tutti che il nuovo accordo contrattuale sia stato congelato in attesa di tempi futuri. Stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, le parole del numero uno della SSC Napoli sono state un bluff, nel senso che stamattina Calenda, Osimhen e De Laurentiis si vedranno per mettere nero su bianco per la firma fino al 2027.

Osimhen firma il rinnovo con il Napoli

Dunque ci siamo per il rinnovo di contratto di Osimhen con il Napoli. Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24 stamattina ci sarà la firma del bomber nigeriano con conseguente possibile annuncio addirittura già nelle prossime ore da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e della SSC Napoli.

Il produttore cinematografico aveva promesso a tifosi che entro il 12 agosto avrebbe annunciato gli obiettivi stagionali del club e qualora la fumata bianca dovesse essere trovata già stamane manterrà quindi la promessa.

Proprio ieri c'era stato il decimo incontro tra il presidente e Calenda per limare gli ultimi dettagli di una trattativa lunga impostata da diversi mesi. Osimhen resta in azzurro, con buona pace di chi lo aveva già visto a Parigi piuttosto che in Arabia.

Filtrano anche le prime cifra della clausola che non dovrebbe superare i 150 mln mln per l'Europa e avere un valore più alto per l'Arabia Saudita. Osimhen dovrebbe guadagnare il doppio rispetto all'ingaggio annuale e superare i 9 mln netti più ricchi bonus. Le parti avrebbe anche trovato un'intesa su alcuni aspetti legati allo sfruttamento dei diritti d'immagine.

RIPRODUZIONE RISERVATA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE CALCIONAPOLI24.IT