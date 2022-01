Rai, Venerato: "Smentite Ghoulam-Lazio! Ancora tutto aperto per Olivera, tre nomi nel mirino azzurro"

Calciomercato Napoli - Arrivano importanti aggiornamenti in casa Napoli sul fronte entrate ed uscite. Li fornisce il collega Ciro Venerato intervenuto a TgSport Rai

Solo conferme sul mancato arrivo di Olivera a giugno. Trattativa aperta ma non chiusa (come più volte ribadito in questi giorni). Seguito nel ruolo anche Pedraza del Villarreal. Ad oggi vanta buone relazioni tecniche ma il club non si è ancora mosso con il sodalizio spagnolo. Smentito l'interesse per Bajrami dell'Empoli. Non rientra nei piani azzurri. Graditi Casale e Parisi ma non sono primi nelle rispettive liste di ruolo. Smentite su possibile passaggio di Ghoulam alla Lazio.