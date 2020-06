Cronache di Napoli - Offerto Bonaventura in scadenza con il Milan, piace ad altre quattro di A

Calciomercato Napoli - La firma sulla proroga del contratto sino ad agosto non cambia la sorte di Josè Callejon. Lo spagnolo il prossimo anno lascerà comunque il Napoli, che infatti da tempo ha avviato il casting per individuare un esterno destro che possa sostituirlo. Ne parla Cronache di Napoli:

"Agli azzurri è stato offerto Bonaventura, in scadenza di contratto col Milan. Il Milan ha programmato l’estensione fino al termine della stagione, nel frattempo cinque squadre italiane si sono interessate: Torino, Lazio, Fiorentina, il Benevento che sogna il grande colpo per il ritorno in A, e il Napoli, cui è stato proposto pensando alla presenza di Gattuso, suo allenatore al Milan la scorsa stagione"