Calciomercato Napoli - Il Napoli adesso deve fronteggiare l’inserimento di un altro club per Lazar Samardzic. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Napoli-Samardzic, spunta il Brighton

Il Brighton ha avviato i colloqui con l’Udinese "a pochi giorni dal confronto che De Laurentiis e Pozzo hanno avuto a Marbella, in Spagna. Nelle preferenze di Samardzic per ora è più avanti il Napoli, probabilmente per le prospettive d’impiego e di partecipazione abituale alle competizioni europee, ma non è detto che possa essere così a lungo"