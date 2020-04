Nome nuovo per il Napoli, per la difesa spunta Nkoulou! Il Torino in estate venderà a costi minori, la situazione

Calciomercato Napoli - La nuova fase economica di contrazione imposta dal lungo stop potrebbe avere risvolti non soltanto negativi, se si guarda al mercato del Torino di Cairo. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport. Il calciatore può restare in Serie A, c'è il Napoli di De Laurentiis.

“Cairo si appresta a vivere, in tandem con il ds Bava, un prossimo mercato piuttosto movimentato. Se la scorsa estate il mantra è stato quello della conferma, al prossimo giro di giostra tante saranno le cessioni. Il Toro, come ogni altra società, venderà a costi minori rispetto a qualche mese fa: confermati Lyanco e Bremer, dal deludente Djidji ai più quotati Izzo e Nkoulou tutti sono in bilico. Su Izzo gravitano alcune di Premier League e l’Inter di Conte che ha quel Gagliardini da tempo molto gradito alla dirigenza granata, su Nkoulou potrebbe entrare non soltanto il Napoli”.