Napoli, nodo portiere? CdM: Sepe e Consigli opzioni se Ospina parte, Contini preferirebbe un prestito per giocare

Calciomercato Napoli - Il Napoli pensa, quindi, ad avviare l’era Spalletti ma il mercato procede a rilento come racconta il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli, nodo portiere

“L’idea è affidare a Meret il ruolo di titolare, ci sono anche dei contatti per provare ad allungare il contratto dell’ex Udinese. Dovrebbe partire Ospina che piace all’Atalanta.

Il Napoli vorrebbe tenere Contini che, però, preferirebbe andare in prestito altrove per giocare dopo un’annata in cui non è mai sceso in campo. Se partisse Ospina, ci sono varie idee per sostituirlo: Sepe sarebbe utile anche come prodotto del vivaio per le liste, c’è anche l’opzione Consigli che va in scadenza nel 2022”