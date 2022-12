Napoli, nessuno al posto di Demme: se parte sarà sostituito con Gaetano

Calciomercato Napoli, non arriverà nessuno al posto di Diego Demme: nel caso in cui dovesse partire, sarà sostituito con Gianluca Gaetano, giovane centrocampista già in rosa sul quale Spalletti ha deciso di puntare.

Ne parla anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che sottolinea l'interessamento da parte della Salernitana, ma anche del Bologna e di alcune squadre europee. Il quotidiano spiega che la situazion è "da tenere monitorata a gennaio se dovessero esserci sviluppi" e sarà lui stesso a valutare "se accettare o meno qualche possibile soluzione per trovare più spazio". In ogni caso per Spalletti la soluzione interna rappresentata da Gaetano risponde già alle esigenze del Napoli.

Nel frattempo Demme continua a fare i conti con un affaticamento muscolare e sta svolgendo lavoro differenziato.