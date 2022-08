Meret al Torino, l'affare prende quota con una formula inaspettata! Juric lo considera prima scelta

Calciomercato Napoli le ultimissime sul futuro di Alex Meret. Il 25enne friulano giocherà anche oggi (inizio alle 18.30) col Girona, ma si sta guardando intorno per trovare una nuova soluzione. Preferirebbe andare altrove per rilanciarsi: c’è l’ipotesi Leicester in Premier ma sta prendendo quota pure il Torino.

Meret Torino Napoli calciomercato

Meret-Torino, prima scelta di Juric: la formula

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica Juric lo considera una prima scelta. Il Toro ha aperto alla possibilità di un prestito condiritto di riscatto, quindi Meret dovrebbe rinnovare almeno un anno per prendere in considerazione l’ipotesi granata. Una stagione da protagonista sarebbe la soluzione giusta per rilanciare la sua carriera, finora caratterizzata da troppi alti e bassi. Tutto ovviamente dipende da Kepa. Se lo spagnolo arriva, Meret è pronto a partire. Riuscirci entro Ferragosto è la missione del Napoli calcio.