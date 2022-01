Napoli-Mathias Olivera, spunta… Cavani! Gazzetta: è in ritiro con lui in Nazionale, potrà chiedere informazioni sull'ambiente azzurro

Il Napoli ha trovato il terzino sinistro che gli manca da anni, la scelta è ricaduta su Mathias Oliveira, classe 1997, da anni in crescita in Spagna con il Getafe. Lo annuncia l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

“Ieri Mathias ha coronato un sogno, perché per la prima volta è stato convocato con la nazionale maggiore e dunque è in ritiro con - tra gli altri - Edinson Cavani, cui potrà chiedere informazioni sull’ambiente napoletano.

Un affare che si definirà in estate ma che - senza tirare troppo la corda - il Napoli vorrebbe anticipare alla chiusura di questa sessione di mercato. Il Getafe non appare disposto e il club azzurro non preme più di tanto, Mathias dunque resta al momento un promesso sposo che Cavani potrà “spingere” verso l’azzurro”