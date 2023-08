Lindstrom-Napoli, spetta percentuale anche al Brondby: vantava clausola sulla rivendita, le cifre

Calciomercato Napoli, importanti novità sull'approdo in azzurro di Jesper Lindstrøm. L'esterno dell'Eintracht Francoforte dovrebbe trasferirsi in Italia alla SSC Napoli per una cifra che oscilla tra i 25 e i 35 milioni di euro, un importo che lo farebbe diventare il secondo danese più costoso della storia dopo il passaggio di Hojlund al Manchester United in questa estate.

Lindstrom-Napoli, percentuale anche al Brondby

Secondo l'autorevole quotidiano scandinavo Ekstrabladet parte della cifra incassata dai tedeschi dovrà essere riconosciuta al precedente club di appartenza della forte ala 23 enne, ovvero il Brondby.

All'atto del trasferimento in Germania nel 2021 il direttore direttore sportivo Carsten V. Jensen si era assicurato una clausola che prevedeva una percentuale sulla cessione a favore del proprio club del 15% (se confermato il passaggio a 25 mln, 3,75 mln)