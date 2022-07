Rinnovo Koulibaly-Napoli, Repubblica: incredibile rilancio, proposti 5 anni!

Calciomercato Napoli, c'è un vero e proprio intrigo. Lui (Kalidou Koulibaly), lei (il Napoli) e l’altra che in realtà sono due. C’è il Chelsea, a caccia di un campione per la sua difesa, ma soprattutto la Juventus che ieri sera ha incontrato Fali Ramadani, l’agente del Comandante di Luciano Spalletti, per capire i margini della trattativa e anticipare la concorrenza. Tutto ovviamente dipenderà dalla partenza di De Ligt: con i soldi ricavati dalla cessione dell’olandese, la dirigenza bianconera è pronta ad accontentare Max Allegri.

Koulibaly Napoli rinnovo

Rinnovo Koulibaly Napoli, incredibile rilancio

L’inserimento della Vecchia Signora ovviamente è quello che spaventa maggiormente i tifosi che temono un nuovo caso Higuain. La situazione, però, è intricata. Il presidente De Laurentiis non vuole trattare con la Juventus ed è disposto a fare un’eccezione al tetto del monte ingaggi (3,5 milioni di euro) che rappresenta il caposaldo del nuovo Napoli. Ecco che secondo l'edizione odierna di Repubblica Napoli il patron avrebbe rilanciato in maniera incredibile con una super offerta.