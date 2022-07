Calciomercato Napoli- Ultim'ora Napoli: stanno per iniziare le visite mediche di Kim a Roma. Approdato poco fa in Italia, il calciatore asiatico è arrivato a Villa Stuart per i test di rito e poi formalizzare ufficialmente l'accordo col Napoli.

Kim Min-Jae a Villa Stuart

Napoli, visite mediche per Kim Min-jae

Il giocatore raccoglierà l'eredità di Kalidou Koulibaly diventando il nuovo faro della difesa partenopea. Il giocatore raggiungerà poi la squadra a Castel di Sangro nel pomeriggio. Clicca sul video in allegato diFootballNews24: