Rai - Napoli vira su Kim Min-Jae, chiesto sconto al Fenerbahce: ultime su De Vrij, Milenkovic e Acerbi

Calciomercato Napoli. Il club azzurro si prepara a salutare Kalidou Koulibaly, ad un passo dal Chelsea per 40 milioni di euro. Già in giornata potrebbe esserci l'accordo definitivo tra il club di De Laurentiis e gli inglesi, con il difensore che attende novità.

Della situazione sostituto Koulibaly ne ha parlato Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato:

Metabolizzato l'addio a Koulibaly il Napoli corre ai ripari. In queste ore il club azzurro sta trattando ufficialmente il koreano Kim Min-Jae del Fenerbhace. I turchi chiedono il pagamento della clausola di 20.milioni in un solo esercizio i partenopei uno sconto sul prezzo e una dilazione sulle rate del cartellino. Nessun problema col difensore. Messo in stand by Acerbi (Pastorello non ha avuto più contatti in giornata), distante Bailly. Smentito dall'Inter l'interesse per De Vrij. Sfumato Milenkovic che preferisce l'Inter ( o al limite la Juve). Ore decisive ma il Napoli ha virato su Kim