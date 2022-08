Kepa-Napoli, Il Roma: si lavora sulla formula, con Ramadani spunta un "gentlemen agreement"

Calciomercato Napoli. Kepa si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere del Chelsea è chiuso nel club di Tuchel e vorrebbe una nuova avventura, con il Napoli in pole position per acquistarlo.

Della trattativa Napoli-Kepa ne ha parlato anche Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, che su Twitter ha riportato gli ultimi aggiornamenti:

Il Napoli e Ramadani studiano la formula giusta per il prestito di Kepa. Il Chelsea vuole almeno il diritto di riscatto, il club azzurro non riesce a impostarlo per l'alto ingaggio del giocatore. Si proverà col prestito secco e un "gentlemen agreement" a parte per la conferma.