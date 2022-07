Kepa-Napoli, Il Mattino: un affarone, chiusura a un passo! Decisivo Ramadani, formula semplice

Calciomercato Napoli, si sta sbloccando la questione portieri. La linea è ormai tracciata: Spalletti si è imposto, nessuna chioccia per far crescere Meret come invece era la volontà della società a giugno. Ha chiesto (e ottenuto) un top player per la porta. E il cerchio si sta chiudendo attorno a Kepa Arrizabalaga

Kepa Napoli calciomercato

Kepa-Napoli, formula e cifre

Il portiere basco che si ammutinò contro Sarri nella finale di Coppa di Lega e che il Chelsea si prepara, secondo l'edizione odierna de Il Mattino, a vestire la maglia del Napoli, confermando i buoni rapporti tra i due club nonostante il proprietario non sia più Abramovich.