Napoli-Jovic, affare in salita: il prezzo fissato dal Real e l'ingaggio ostacoli insormontabili, ma occhio al piano B [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Le ultime voci di mercato hanno accostato il nome di Luka Jovic alla maglia azzurra. L'attaccante del Real Madrid, arrivato nella capitale spagnola nell'estate del 2019, non ha trovato molto spazio offuscato dalla presenza di Benzema, di cui però continua ad essere definito l'erede designato.

Jovic

Calciomercato Napoli: Jovic affare in salita

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, da fonti moto vicine al Real Madrid, i blancos non sarebbero disposti a privarsi del talento serbo, che dovrà rimanere ai box 3 mesi a causa di un infortunio, per meno di quanto l'hanno pagato all'Eintracht Francoforte.

Parliamo di 65 milioni che il Napoli non sarebbe disposto a sborsare nemmeno tramite pagamento dilazionato, mentre sarebbe da escludere l'ipotesi del prestito per volere del club spagnolo.

Altro ostacolo che rema contro l'esito felice di un'ipotetica trattativa è costituito dal cospicuo ingaggio che percepisce il giocatore alla corte di Zinedine Zidane: ben 5,5 mln di euro netti a stagione.

L'unica soluzione sarebbe quello dell'inserimento di una contropartita tecnica che corrisponderebbe al nome di Fabian Ruiz, che da tempo ormai è nel mirino di

Florentino Perez che potrebbe pensare di cedere il cartellino di Jovic più una cifra da concordare, intorno ai 30 mln, per arrivare al centrocampista del Napoli.

Parliamo però di un'ipotesi e nulla più e Luka Jovic, al momento, non sembra essere altro che un rumors di mercato. Uno dei tanti che ruotano attorno all'orbita Napoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA