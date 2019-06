Il Mattino - Tutto su James Rodriguez ma c'è il nodo ingaggio: i costi dell'operazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino sottolinea come il Napoli stia puntando forte sul grande colpo individuato nel colombiano James Rodriguez.

Il Napoli sta lavorando con insistenza su James Rodriguez, che è tornato al Real Madrid dopo non essere stato riscattato dal Bayern Monaco: ha un ottimo rapporto con Ancelotti, che lo ha allenato sia in Spagna che in Germania, e questo può rappresentare per lui un impulso forte.

Operazione non semplice per i costi: si ragiona infatti su un ingaggio di 6.5 milioni a stagione e il Napoli come parametri si muove su cifre più basse.

L'accordo sarebbe su un contratto di cinque anni al trequartista colombiano, 27 anni, che parteciperà con la sua nazionale alla coppa America: in Italia per lui si è mossa anche la Juventus.

Accordo con il Real Madrid da trovare intorno ai 40 milioni: un'operazione sulla quale occorre lavorare per arrivare a una possibile intesa.