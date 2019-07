Napoli-James, AS: Florentino Perez respinge il prestito ma apre agli azzurri per un pagamento dilazionato

Ultime mercato Napoli - James Rodriguez resta sicuramente il grande sogno di mercato degli azzurri in questa sessione estiva. Il trequartista colombiano, in vacanza a Medellin, è in attesa di conoscere il suo futuro e spinge per poter riabbracciare Carlo Ancelotti e vestire la maglia partenopea per potersi rilanciare dopo due anni sottotono al Bayern Monaco.

James Rodriguez

James al calcio Napoli, le ultime da Madrid

Ultimissime calcio Napoli - La trattativa tra le parti continua ad andare avanti, con il presidente De Laurentiis che non molla la presa con il Real Madrid per far abbassare le pretese del club spagnolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano AS, molto addentrato nell'ambiente dei Blancos, ci sarebbe da registrare una leggera apertura da parte Real nell'operazione: Florentino Perez, infatti, sarebbe pronto ad accettare anche un pagamento dilazionato dei 42 milioni necessari a prendere James.

Napoli-James, le parole di De Laurentiis

Calcio Napoli mercato - La trattativa è ancora nel pieno dello svolgimento e lo stesso presidente partenopeo, ai microfoni della radio ufficiale, ha fatto capire di non voler indietreggiare dinanzi alle richieste del Real Madrid: