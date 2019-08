Napoli-Fabian Ruiz, Gazzetta: Pronto il rinnovo! Respinte tre offerte da big d'Europa, no secco da ADL e Giuntoli

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un focus alla situazione dello spagnolo Fabian Ruiz pronto ad essere blindato dalla Ssc Napoli.

Un’estate fa c’era tanta curiosità intorno a questo ragazzo, dai modi gentili e dal fisico possente, costato 30 milioni di euro. Un acquisto top, sicuramente, tenendo conto degli investimenti fatti da Aurelio De Laurentiis fino a quel momento: una cifra superiore l’aveva spesa soltanto per Gonzalo Higuain e Arek Milik. Un anno dopo, Fabian Ruiz è già una certezza di questo Napoli, il centrocampista intorno al quale si sviluppa il gioco di Carlo Ancelotti. S’è presentato in ritiro portandosi dietro la gloria che s’è meritato vincendo con la Spagna, la sua nazionale, l’Europeo Under 21 la cui fase finale si è svolta a giugno, in Italia. Un successo strepitoso per il giovane centrocampista del Napoli che, al di là del titolo conquistato è stato votato anche come miglior giocatore dell’intera manifestazione. Una prima parte d’estate travolgente, insomma, che gli servirà per presentarsi pronto alla super sfida che il club ha lanciato alla Juventus e al campionato. Si sarebbe potuto movimentare il mercato del Napoli se solo Aurelio De Laurentiis si fosse dimostrato interessato alle varie richieste giunte in sede per trattare il talento andaluso. Ma né il presidente né Cristiano Giuntoli hanno mai preso in considerazione le intenzioni dell’Inter, del Real Madrid e dell’Atletico di Simeone: Florentino Perez ha offerto oltre 50 milioni di euro, ma gli è stata rispedita al mittente. Fabian è legato al Napoli da un accordo che scadrà a giugno 2023: il club gli proporrà il prolungamento del contratto