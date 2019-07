Fabian Ruiz-Napoli, CorSport: valore di mercato raddoppiato ma De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo

Calciomercato Napoli - Contratto in scadenza 2023, per Fabian Ruiz il futuro è ancora azzurro. Anche dopo l'esperienza con l'Under 21 e dopo che gli occhi di vari club sparsi per l'Europa sono caduti su di lui, il Napoli non è affatto preoccupato. Il suo valore è almeno raddoppiato da quei 30 milioni di euro pagati. Ma non c'è alcuna clausola rescissoria. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, c'è la volontà del Napoli di rinnovargli anche il contratto, ma di sicuro De Laurentiis non ha intenzione di venderlo.