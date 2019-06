Cm.com - Ezequiel Barco nel mirino del Napoli, relazioni entusiaste per Giuntoli! Il ds raccoglie informazioni anche su Traoré

Calciomercato Napoli - Lo scouting del Napoli è alla ricerca di un calciatore offensivo con caratteristiche si strappo e di qualità. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sono due i profili che gli uomini mercato del Napoli stanno sondando con attenzione:

"L'interesse per Traoré è più datato ed è ritenuta dal Napoli una soluzione di ripiego. Per Traoré, classe '96, appena un gol in stagione in 1225 minuti giocati: i Wolves lo liberano per 15 milioni, ma il Napoli ha solo raccolto informazioni"

"Barco è una delle poche note liete del Mondiale Under 20 dell'Argentina: classe '99, piace perché rappresenta un Lozano più raggiungibile. È passato pochi mesi fa in MLS, negli Stati Uniti ad Atlanta per 15 milioni di dollari. Sembra scontato il trasferimento in Europa: Giuntoli ha ricevuto relazioni entusiaste, il Napoli sonderà la pista per un assalto da almeno 20 milioni per assicurarsi il meglio della next gen albiceleste"