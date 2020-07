Napoli, ecco Osimhen! Repubblica: ADL ha preso il nuovo Mbappé

Calciomercato Napoli - Il nuovo Kylian Mbappé. Così La Repubblica definisce quello che è ormai il nuovo acquisto partenopeo, ovvero Victor Osimhen del Lille.

Mercato Napoli, arriva il nuovo Mbappé

Un affare da 55 milioni di euro cash per il club azzurro, in un periodo storico dove in pochi possono permettersi un tale investimento soprattutto senza Champions League. Ma il colpo è stato possibile grazie alla solidità dei conti, la quale ha permesso al Napoli di avere lo stesso margine di manovra di sempre per il mercato. Così il 22enne nigeriano diventerà il nuovo acquisto più costoso della storia della società, superando Hirving Lozano giunto la scorsa estate all'ombra del Vesuvio.