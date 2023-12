Napoli e Milan su Kiwior: la risposta dell'Arsenal per gennaio

Calciomercato Napoli - Il Napoli e il Milan devono rinforzare il reparto difensivo e per questo motivo seguono anche Jakub Kiwior dell'Arsenal per il mercato di gennaio. Ora da Tmw arrivano aggiornamenti sul possibile affare:

Non c'è possibilità, per il Milan e il Napoli, di prendere Jakub Kiwior a gennaio. È la decisione presa dall'Arsenal, primo in classifica in Premier League e agli ottavi di finale in Champions. A meno di scossoni esagerati - e per ora non previsti - la sua situazione non si modificherà nel corso dei mesi, finendo quindi la stagione con i Gunners. Kiwior si è trasferito solamente un anno fa, a gennaio, per 25 milioni di euro e firmando un contratto di quattro anni e mezzo con i londinesi. Guadagna parecchio - 2,5 milioni di euro a stagione - ma non sarebbe quello il problema eventuale. L'Arsenal in caso lo cederebbe solo a titolo definitivo, senza una minusvalenza, quindi intorno ai 20 milioni. Ma non lo farà a gennaio principalmente perché non c'è intenzione di toccare un giocattolo che finora si è dimostrato quasi perfetto, vista la posizione in classifica. Di fatto ci sono quattro difensori centrali - lui, Magalhaes, Timber e Saliba - e un suo possibile addio sarebbe poi da sostituire.