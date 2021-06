Calciomercato Napoli - Il Napoli si muove sul mercato per farsi trovare pronto al momento giusto. Solo sondaggi e qualche timido approccio, ne parla l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

“Per il centrocampo sono arrivate buone relazioni per Zian Flemming, olandese del Fortuna Sittard, 23 anni, che l’anno scorso ha concluso la stagione con 12 gol e 7 assist. Colloqui anche per Moussa Sissoko, 31 anni, che arriverebbe, nel caso, in prestito dal Tottenham (25 presenze in Premier per lui”