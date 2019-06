Il Messaggero Veneto - L'Udinese chiede 30 milioni per De Paul, Pozzo non intende svendere

L'edizione odierna de Il Messaggero Veneto scrive su Rodrigo De Paul: "Difficile capire quale è la sfumatura che riguarda Rodrigo De Paul. Che piaccia al Napoli è un dato di fatto, che il ds Cristiano Giuntoli si sia fatto sentire per ascoltare la valutazione fatta dall' Udinese (si parte dai 30 milioni e si tratta) è un' altra certezza, tanto che il pressing del club azzurro è decisamente più evidente di quello di Inter, Siviglia e Tottenham (in tutte altre faccende affaccendato in questi giorni), le altre squadre uscite allo scoperto negli scorsi mesi.I procuratori dell' argentino, Leandro Pereiro e Augustin Jimenez, hanno già afferrato su quali parametri potrebbe firmare un contratto il loro assistito, hanno capito di poter raggiungere l' intesa con il club del presidente Aurelio De Laurentiis e adesso aspettano dei passi in avanti nella trattativa con l' Udinese. Gino Pozzo, tuttavia, forte di altri sondaggi e del fatto che il giocatore sta per affrontare una Coppa America (con la possibilità di mettersi in evidenza), non intende ascoltare offerte troppo lontane dalla sua valutazione"