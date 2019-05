Gazzetta - Divergenze Ancelotti-De Laurentiis sul mercato: il tecnico vuole profili di alto livello. Senza vittorie l'anno prossimo può essere già addio!

ULTIMISSIME CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport lancia una clamorosa indiscrezione per quanto riguarda il futuro della SSC Napoli. Secondo quanto infatti riferisce la rosea, ci sarebbero state alcune divergenze tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il tecnico Carlo Ancelotti per quanto riguarda il calciomercato. .

Calciomercato Napoli, divergenze Ancelotti-De Laurentiis

La lista di Ancelotti

I due starebbero studiando profili differenti per migliorare l'attuale rosa partenopea, col tecnico che ha fatto nomi come Kieran Trippier, Hirving Lozano, Augustin Almendra e Rodrigo De Paul. Profili dal rendimento medio-alto. Il rapporto - specifica il quotidiano - comunque al momento non è in discussione, ma per proseguire insieme e condividere il prolungamento del contratto sarà decisiva la prossima stagione. Se non si vince, sarà difficile - si legge - che l’esperienza napoletana di Ancelotti, nonostante i tre anni di contratto, possa continuare.