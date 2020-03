Napoli da rigenerare! CorSport: ci sono 250mln di patrimonio da rivalorizzare tra le mani di Gattuso

Notizie Calcio Napoli - Offerte faraoniche rifiutate e investimenti da record: un patrimonio da rivalorizzare in casa Napoli tra le mani dell’allenatore Gennaro Gattuso, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Più o meno, sono duecentoquarantacinque milioni: è una fortuna che sta lì e che va in qualche modo recuperata, rivalutata, restituita al suo antico (e però recente) splendore. Koulibaly e Allan, per Napoli, sono stati «mostri sacri» inavvicinabili, fuoriclasse irraggiungibili nell’immaginario collettivo; e Meret e Lozano hanno costituito un investimento «mostruoso» di un club che non ha indugiato dinnanzi alle richieste e con un clic ha dato il via al bonifico e al sogno di costruirsi un futuro. E i gioielli, si sa, è arte che non evapora: basta aspettare l’appuntamento giusto per metterlo in mostra”