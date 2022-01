Tmw - Tentativo in extremis del Napoli per Coutinho, ecco perché è saltato tutto

Calciomercato Napoli - Spunta un retroscena di mercato per quanto riguarda Coutinho e il Napoli. Secondo quanto riportato da Tmw, ci sarebbe stato un tentativo in extremis del Napoli per accaparrarsi le prestazioni del giocatore brasiliano:

Coutinho-Napoli

"Il Napoli ha provato, in extremis, a inserirsi nella corsa a Philippe Coutinho, trequartista che si è trasferito questa mattina. Ci sono stati dei contatti fra l'entourage del brasiliano e il club azzurro per cercare di cambiare il corso della storia, ma il giocatore aveva voglia di tornare in Premier League dopo la grande esperienza passata al Liverpool. Coutinho, nelle idee del club, poteva essere una soluzione alternativa a Lorenzo Insigne, anche se con un ruolo leggermente differente rispetto a quello del capitano, oramai promesso sposo del Toronto a giugno. Coutinho aveva già dato la sua parola all'Aston Villa che, da par suo, ha deciso di pagare il 60% dello stipendio che il brasiliano percepiva al Barcellona, circa 16 milioni di euro all'anno, per i prossimi sei mesi (circa 5 lordi). C'è anche il possibile diritto di riscatto intorno ai 40 milioni di euro: un affare straordinario se considerato che Coutinho è stato ceduto dal Liverpool nel 2018 per 160 milioni".