Napoli, continua l'esodo di giovani talenti: Malafronte Jr non firma il vincolo e va alla Roma

Calciomercato Napoli - "Puntuale come ogni anno, riprende l'esodo di giovani promesse dal vivaio del Napoli. Ed ancora una volta a beneficiarne sono i club del centro-nord. Giovanni Malafronte, quotatissimo fantasista classe 2008, non sottoscrive il vincolo da giovane di serie con gli azzurri per approdare alla Roma, come successo a diversi suoi compagni in precedenza". Lo riporta TuttoCalcioGiovanile.

Il calciatore non ha voluto firmare il vincolo con il Napoli e si è trasferito alla Roma. Sembra che anche il papà Luigi, già allenatore dell'under 16 partenopea, sia destinato a seguirlo in giallorosso.