Napoli-Castagne, Tuttosport - Incontro decisivo, Giuntoli vuole affondare il colpo e prosegue la trattativa per la cessione di Mario Rui

Ultimissime calciomercato - L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato e alle trattative che vedono coinvolto il Napoli: in particolare sulla vicenda terzini, con Hysaj e Mario Rui in partenza.

L’argomento “rinforzi” entrerà nel vivo oggi, con il ds Giuntoli che dovrà capire in primis quale squadra allenerà Sarri. Dovesse firmare per la Juventus allora è molto probabile che chiederà Hysaj al Napoli (e non solo); nel caso contrario, allora proseguirà la trattativa con l’Atletico Madrid, il club più interessato ad acquistare l’esterno.

Anche per Mario Rui proseguono le trattative con il Torino mentre il Milan è alla finestra e il Benfica attende di sapere se verrà ceduto Grimaldo.

Con l’addio dei due esterni del periodo Sarri, il ds Giuntoli potrà affondare il colpo con l’Atalanta per Castagne. Domani ci sarà l’incontro decisivo tra l’entourage di Castagne e il ds atalantino Sartori, al quale verrà chiesta chiarezza: o rinnovo e adeguamento del contratto (scadenza 2021) o cessione al Napoli.