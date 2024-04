Calciomercato SSC Napoli - Il club azzurro pianifica il futuro e certo, la campagna acquisti dipenderà dal nuovo allenatore, ma intanto De Laurentiis e il suo staff iniziano già le prime valutazioni. Una di queste, riguarda Elia Caprile. Lo scrive Il Mattino di Napoli:

"La sensazione è che Caprile tornerà in prestito dall'Empoli ma non resterà in azzurro: al contrario di Gaetano e Michael Folorunsho".