SKY - Veiga un investimento, Raspadori jolly: centrocampo al completo e colpo rimandato alle prossime finestre, la nuova strategia

Calcio mercato Napoli, importanti aggiornamenti in casa SSC Napoli dalla redazione di Sky Sport dopo il mancato arrivo in azzurro del giovane centrocampista galiziano del Celta Vigo, Gabri Veiga, finito incredibilmente nel campionato arabo con un blitz notturno.

Ecco cosa ha riferito Luca Marchetti nel corso dell'edizione delle 19 di Sky Sport 24

"Da quello che abbiamo capito noi il Napoli non intenderà muoversi a centrocampo e prendere un elemento in più. Veiga era considerato un investimento per il futuro, il Napoli in dieci giorni non ha intenzione di andare a cercare un altro giocatore perchè non c'è l'urgenza e la necessità di prendere un altro centrocampista. Il Napoli si sente abbastanza coperto nel ruolo perchè ha anche Raspadori che nel precampionato è stato utilizzato in quella posizione. L'investimento il Napoli deciderà di farlo con assoluta calma nelle prossime finestre di mercato, queste sono le prime indicazioni. Da questo momento si lavorerà in maniera più intensa al rinnovo di Zielinski, già in agenda. Lui ha rifiutato proprio il campioanto arabo ed ora il Napoli ha fretta di chiudere