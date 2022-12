Addio Sirigu, Repubblica: rientra Contini dalla Sampdoria, ma c'è una novità assoluta

Napoli calcio, le ultimissime in vista dell'amichevole contro il Villareal in programma domani al Maradona. Gruppo che vince non si cambia e l’intenzione del club è piuttosto di migliorarlo, sfruttando senza peraltro fare follie la finestra invernale del mercato. Nulla deve essere lasciato al caso nella volata per lo scudetto e si spiega così la complessa trattativa messa in piedi con la Sampdoria.

Calciomercato Napoli Sirigu

Calcio mercato Napoli, novità Sirigu Contini

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Repubblica la trattativa di mercato Napoli - Samp con è destinata ad andare in porto quasi sicuramente prima di Natale.