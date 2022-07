Sportitalia - Non solo Kepa e Raspadori, De Laurentiis scatenato: pronti quattro acquisti

Calciomercato Napoli. Diverse trattative del club azzurro sono pronte ad entrare nel vivo. De Laurentiis vuole completare a stretto giro la rosa da mettere a disposizione di Spalletti e lavora su più tavoli per accontentarlo.

Kepa e Raspadori sono vicini al Napoli, ma De Laurentiis non sembra volersi fermare lì. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, potrebbero presto arrivare anche altri due acquisti:

La lista perfetta del Napoli è: Kepa, LoCelso, Raspadori e Simeone. In qualche caso è pratica più che teoria, ma sono quattro obiettivi veri. Piace da sempre Broja, ma per ora Tuchel non lo libera.