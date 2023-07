Domino Mbappè-Real, pericolo all-in PSG-Osimhen: il Napoli blocca Beto, agente informato | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli, rischia di infiammarsi improvvisamente una sessione estiva fino a questo momento soporifera al di là della cessione di Kim al Bayern Monaco tramite l'attivazione della clausola rescissoria. L'improvvisa rottura definitiva tra Mbappe e il PSG può stravolgere i piani in casa SSC Napoli.

Mbappè-Real Madrid infiamma il mercato Napoli

I parigini, dopo aver escluso l'attaccante dalla tournèe in Giappone, sembrano aver deciso definitivamente per scelta in prima persona di Luis Enrique di cedere il giocatore al Real Madrid. Il club transalpino dopo aver fatto di tutto per trattenere il fuoriclasse e strappargli un rinnovo, sembra essersi rassegnato alla sua partenza incassando 180 mln di Florentino Perez pur di non perderlo a zero.

Un braccio di ferro che sembra al momento vedere vincitore il calciatore che vuole a tutti i costi i blancos, ma che avvierà un terremoto che purtroppo potrebbe colpire pesantemente anche il Napoli.

Qualora infatti, Mbappe dovesse andare al Real, il PSG farà di tutto per strappare a Rudi Garcia il suo bomber Victor Osimhen, in cima alla lista del direttore sportivo della proprietà qatariota Luis Campos.

Gli altri nomi valutati da Al Khelaifi con un costo del cartellino più basso rispetto al capocannoniere della Serie A sono Vlahovic e Hojlund.

Osimhen-Psg, pronto il piano Beto-Napoli

Il 'duecentino' o giù di li, potrebbe eddettivamente arrivare e De Laurentiis ne è stato informato. Un'offerta irrinunciabile che potrebbe fal saltare definitivamente la trattativa per il rinnovo del nigeriano benchè sia ben avviata. Il patron azzurro però, nonostante non abbia intenzione di fare sconti ai francesi, non vuole farsi trovare impreparato ed ha già in mano il potenziale sostituto del nigeriano con un costo 'abbordabile' in questo pazzo mercato dove girano cifre folli.

Si tratta di Beto, attaccante dell'Udinese. Il portoghese è stato già bloccato dal Napoli, con accordi già chiusi sia con il giocatore che con i bianconeri.

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it anche il procuratore del giocatore è già stato avvisato che la trattativa potrebbe chiudersi in maniera alquanto veloce qualora Osimhen dovesse essere ceduto al PSG.

Oggi potrebbe essersi accesa la miccia per una bomba che potrebbe far esplodere il calciomercato europeo.

Mbappe ad un passo dal Real Madrid, poi partirà l'assedio del PSG per Osimhen. Intanto il Napoli ha già bloccato il suo potenziale nuovo bomber.

