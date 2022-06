Malcuit può restare in Italia: sondaggio di un club di Serie A per l'ex Napoli

Notizie Napoli calcio. Kevin Malcuit tra due giorni sarà ufficialmente un ex giocatore del Napoli. Il club azzurro non ha rinnovato il contratto del terzino francese che dunque si svincolerà.

Il destino di Malcuit potrebbe però essere ancora in Italia, visto che il Bologna è sulle sue tracce. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

Il Bologna studia il colpo a zero per la propria difesa e negli ultimi giorni ha messo nel mirino Kevin Malcuit, esterno destro che tra due giorni lascerà il Napoli al termine del proprio contratto e che dunque potrà firmare gratis con un altro club. I rossoblu ci pensano, è un'idea per la fascia.