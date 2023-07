Lo Celso-Napoli, SKY: chiesto il prestito al Tottenham! Problemi sulla formula, ecco quella chiesta dagli Spurs

Per rinforzare il centrocampo il Napoli ha chiesto informazioni al Tottenham per Giovani Lo Celso. A rinforzare l'indiscrezione lanciata nei giorni scorsi dal Corriere dello Sport e da alcuni media argentini è Sky Sport.

Ecco cosa scrive l'esperto Gianluca Di Marzio tramite il proprio portale sul calciomercato Napoli:

Per il centrocampista argentino il club azzurro vorrebbe proporre la formula del prestito con diritto di riscatto ma gli Spurs vogliono l'obbligo o la vendita a titolo definitivo. Al momento, dunque, c'è ancora distanza tra le parti. Nell'ultima stagione il classe 1996 è stato in prestito al Villarreal dove ha collezionato 29 presenze tra Liga e Conference League, mettendo a referto due gol e tre assist. Nel giro della nazionale Albiceleste, ha saltato il Mondiale in Qatar per uno strappo muscolare che l'ha tenuto fuori dal campo da fine ottobre a fine dicembre.