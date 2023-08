Gabri Veiga, l'agente: "Non è chiusa con l'Al Ahli, stiamo trattando! Il Napoli non voleva pagare la clausola"

Calciomercato Napoli, dalla Spagna arrivano le prime dichiarazioni del super agente di Gabri Veiga, Pini Zahavi, ai microfoni di Radio COPE circa il mancato approdo del suo assistito in maglia azzurra: "Il Napoli non voleva pagare la clausola di rescissione. L'accordo con l'Al Ahli tuttavia non è chiuso. Stiamo ancoar trattando“.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO