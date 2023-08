Clamoroso Bild: Demme atteso a Berlino, ma non vuole più andare all'Hertha! Spunta il motivo, nel pomeriggio nuovo summit

Calciomercato Napoli, giornata praticamente da dimenticare per i colori azzurri. Dopo il mancato approdo della stellina galiziana Gabri Veiga agli ordini di Rudi Garcia, un altro affare di mercato che avrà probabilmente dato il via ad un nuovo arrivo in rosa sembra essersi di fatto arenato. E' quello del centrocampista 31 enne del Napoli calcio Diego Demme all'Hertha Berlino.

Diego Demme Neapel

Hertha Berlino-Demme, novità negative mercato Napoli

Secondo quanto riferisce l'autorevole giornale tedesco BILD, Diego Demme vuole cancellare il trasferimento all'Hertha previsto per questo giovedì pomeriggio e quindi non si trasferirà a Berlino. Il club e il centrocampista, così come alcuni ex nazionali, erano in trattative da settimane. Apparentemente senza successo.

Bild svela anche il motivo principale: il pessimo inizio di stagione (zero punti e zero gol dopo tre partite) avrebbe convinto Demme a non volersi trasferire nella capitale. Demme doveva diventare la figura chiave per l'Hertha per l'immediato ritorno in Bundesliga, portando struttura e ordine alla squadra difensivamente vulnerabile.

Ma questo compito assomiglia più ad una missione suicida – cosa che l’ex Lipsia evidentemente non vuole fare. Giovedì pomeriggio dovrebbe esserci un colloquio finale con l'Hertha. Secondo le informazioni della BILD, il club della capitale non è più ottimista riguardo al cambiamento sperato.