Rinforzi Napoli a gennaio, CorSport: saranno tre gli acquisti, ADL vuole chiudere in fretta! I nomi in ballo

Calciomercato Napoli. Il club del patron De Laurentiis punta a grandi manovre nel mercato invernale: con Elmas ormai ceduto al Lipsia (lo ha annunciato anche De Laurentiis), la società azzurra sta cercando i rinforzi giusti da affidare a Mazzarri.

Come confermato dallo stesso De Laurentiis, saranno tre (o quattro) gli acquisti che il Napoli farà nel mercato di riparazione. Ecco quanto scrive in merito il Corriere dello Sport:

Giro d'orizzonte per riverniciarsi: Mazzocchi (28) della Salernitana scalpita; Soumaré (25 a febbraio) del Siviglia è il primo profilo per il centrocampo; poi ci sarà da aspettare per scorgere un altro centrale.