Napoli, brutta perdita per il settore giovanile: Vanacore firma con la Roma

Calciomercato Napoli - Brutta perdita per il settore giovanile del Napoli, perché stando a quanto riporta TMW anche in questa sessione di mercato i partenopei stanno per perdere un giovanissimo talento. Direzione Roma, ancora una volta: Saverio Vanacore, promettente attaccante classe 2010. Tuttomercatoweb scrive:

"A beneficiarne è nuovamente la Roma, non paga di aver già strappato alla causa azzurra gli attaccanti Emanuele Modugno e Giovanni Malafronte nell'ultimo biennio. Da una parte il Napoli che non investe a sufficienza in un territorio ricchissimo di talento, dall'altra dei regolamenti che non tutelano per nulla i club e permettono a società venute da fuori di fare razzia impunemente. Nelle prossime ore Vanacore firmerà un vincolo annuale con la Roma, dove andrà a giocare sin da subito".

Tre anni fa il ragazzo si è messo in mostra in una challenge realizzando il numero record di 206 palleggi consecutivi con una pallina da tennis. Arrivato al Napoli nel 2019 dalla rinomata Scuola Calcio Azzurri, nell'ultima stagione ha militato sotto età nella formazione under 14 partenopea. Molti addetti ai lavori lo considerano tra i migliori prospetti della sua generazione.