Gazzetta - Napoli, bloccato Llorente! Giuntoli ha fatto una richiesta al suo agente. C'è l'ok di Ancelotti come vice Milik

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole chiudere anche per una prima punta, non solo per un esterno quale Hirving Lozano. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli avrebbe bloccato Fernando Llorente, attaccante 34enne svincolato dal Tottenham.

Llorente al Napoli, c'è l'ok tecnico di Ancelotti

A Carlo Ancelotti andrebbe bene come acquisto nonostante l'età fuori dai parametri del Napoli: il tecnico avrebbe dato dunque il suo placet sul piano tecnico e caratteriale. Stando alle ultime, il Ds avrebbe ormai bloccato il giocatore. È in continuo contatto con il fratello ed agente al quale ha chiesto di temporeggiare prima di accordarsi con altri club. Costituirebbe certamente l'alternativa ad Arkadiusz Milik in rosa, ma soprattutto il piano B sul mercato a Mauro Icardi. Qualora dovesse arrivare l'ennesimo 'no' da parte dell'argentino, allora il Napoli avrebbe pronto l'avvicendamento.