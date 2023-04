Napoli, Bargiggia annuncia il nuovo acquisto: "Piace a Giuntoli, lo prenderà! Osimhen andrà via"

Il giornalista Paolo Bargiggia, nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold, ha provato ad anticipare le mosse di calciomercato del Napoli in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni. Queste le sue parole:

"Il Napoli prenderà Caprile, calciatore che gioca nel Bari. Vi posso dire che il portiere piace molto al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Potrebbe far parte subito della rosa del Napoli oppure restare in Puglia. Non escludo la partenza di Alex Meret. Il calciatore interessa a diverse società e potrebbe provare una nuova avventura.

Osimhen andrà via, mi sembra abbastanza certo. Il Napoli ha fatto un nuovo sondaggio con l'Atalanta per Hojlund. Ha chiesto inoltre un paio di difensori ai bergamaschi per cautelarsi in caso di addio di Kim il cui futuro, al momento, è alquanto incerto".