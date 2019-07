Intreccio di mercato Napoli-Atletico: i colchoneros offrono Correa per arrivare a Trippier, il suo addio potrebbe aprire le porte ad James

Calciomercato Napoli - La situazione in casa Napoli si fa sempre più bollente in materia di calciomercato. Il nome più caldo in questo momento è certamente quello di James Rodriguez. L'Atletico Madrid, infatti, pare intenzionato a fare sul serio per il colombiano ma prima ha bisogno di cedere uno tra Correa e Vitolo.

Mercato Napoli, intreccio di mercato con l'Atletico Madrid

Proprio il primo, stando a quanto riportato da Sky Sport UK, è stato offerto al Tottenham nell'ambito della trattativa che potrebbe portare in biancorosso Kieran Trippier, che in passato è finito anche nel mirino del Napoli ed il cui arrivo chiuderebbe definitivamente le porte alla corte di Simeone per Elseid Hysaj.

Napoli Atletico Madrid James

Al momento gli Spurs stanno facendo le valutazioni del caso attorno all'argentino che ben conosce Mauricio Pochettino ed a breve comunicheranno quella che è la loro risposta definitiva a questa offerta presentata dai colchoneros. Insomma, è una questione che può risolversi davvero da un momento all'altro scatenando un vero effetto domino.